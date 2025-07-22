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        Haberler Bilgi Ekonomi Bu hafta marketlerde ne var? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi Kooperatif 22-29 Temmuz 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?

        Bu hafta marketlerde ne var? BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi 22-29 Temmuz 2025 güncel aktüelleri

        BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif her hafta yeni aktüel yayınlıyor. Aktüellerde yaşam, oyuncak, ev tekstili, bahçe malzemeler, mutfak gereçleri, elektronik aletler, hazır giyim ürünleri gibi binlerce ürün geliyor. Üç zincir market de bu haftalık güncel aktüelini yayınladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif 22-29 Temmuz 2025 güncel aktüelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:48
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        Her hafta olduğu gibi, BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif marketleri bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı güncel aktüel kataloglarını yayımladı. Mutfak eşyalarından elektroniğe, ev tekstilinden oyuncaklara, bahçe ürünlerinden hazır giyime kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler tüketicilerle buluşuyor. İşte BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif yeni haftaya özel güncel aktüel ürün katalogları…

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        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        3

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        4

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        5

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        6

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        7

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        8

        BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüeli

        9

        BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli

        10

        BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli

        11

        Tarım Kredi Kooperatif 22-28 Temmuz 2025 aktüeli

        12

        Tarım Kredi Kooperatif 22-28 Temmuz 2025 aktüeli

        13

        BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüeli

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        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        15

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        16

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        17

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        18

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        19

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

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        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        21

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        22

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        23

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        24

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        25

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        26

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        27

        A101 24 Temmuz 2025 Perşembe aktüeli

        28

        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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        ŞOK 23-29 2025 Temmuz aktüeli

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