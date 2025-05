Bu yıl Oscar'ın galibi olan Mikey Madison'dan iddialı yeni proje

'Anora' filmdeki performansıyla bu yıl 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Mikey Madison, yeni projesiyle yine iddialı geliyor. 26 yaşındaki oyuncunun, Oscar zaferi sonrası ilk rolü 'Reptilia' adlı filmde olacak.

Mikey Madison'ın Kirsten Dunst ile birlikte kamera karşısına geçeceği film, gizemli bir denizkızı tarafından baştan çıkarılan bir diş hijyenistinin, Florida'nın egzotik hayvan ticaretiyle dolu karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasına çekilişini konu alıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda, 2019 yapımı başarılı drama 'Monos'la tanınan Alejandro Landes Echavarría oturacak. Senaryosu da Landes Echavarria ve Duke Merriman imzası taşıyan 'Reptilia'nın çekimlerine sonbaharda başlanması planlanıyor.

Cannes'da Altın Palmiye kazanan Sean Baker imzalı 'Anora' ile Oscar başarısı elde eden Mikey Madison'ın, yeni projesinin yönetmeni de iddialı. Landes Echavarria'nın önceki filmi 'Monos', 2019 Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Dramatik Jüri Özel Ödülü kazanmış, ardından BFI Londra Film Festivali'nde En İyi Film seçilmişti. Monos, Kolombiya'nın 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalındaki adayı da olmuştu. Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi 'Porfirio' ise 2011'de Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisinde gösterilmişti. İlk belgeseli 'Cocalero' ise 2007'de Sundance'te prömiyer yapmıştı.

'Anora' filminden bir kare...

Mikey Madison, kendisine Oscar'ı getiren 'Anora'dan önce 'Çığlık 5' (Scream 5), 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) filmleri ile 'Better Things' dizisinde rol almıştı.