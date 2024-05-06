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        Haberler Ekonomi Para Buffett Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı - Para Haberleri

        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı

        Milyarder Warren Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway yılın ilk çeyreğinde 155 milyon adet Apple hissesi sattı. Firmanın nakit pozisyonu böylece 189 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı. Buffett'ın ilk kez, 6 ay önce vefat eden 46 yıllık sağ kolu Charlie Munger olmadan katıldığı toplantıda duygusal anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:46
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        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
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        Hafta sonu on binler, dünyaca ünlü milyarder yatırım Warren Buffet'ı dinlemek için ABD'nin Nebraska Eyaleti'nde bulunan Omaha şehrinde toplandı. 93 yaşındaki Buffett'ın CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'in yıllık hissedarlar toplantısı her yıl dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilse de bu yıl önceki yıllara oranla çok daha fazla kişinin toplantıyı yerinde izlemek için 450 bin nüfuslu Omaha'ya geldiği görüldü.

        NET KÂRI DÜŞTÜ

        Toplantıda açıklanan verilere göre 2024'ün ilk çeyreğinde Berkshire Hathaway'in net kârı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 64 düşerek 12.7 milyar dolar oldu. Buffett'ın daha çok odaklandığı faaliyet kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 11.2 milyar dolara çıktı.

        189 MİLYAR DOLARLIK NAKİT POZİSYONU

        Berkshire Hathaway'in sonuçlarında bir diğer dikkat çeken kalem ise nakit pozisyonu oldu. Firmanın nakit ve nakit benzeri varlıkları ilk çeyrek sonu itibarıyla 188,99 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. 2023 sonunda söz konusu miktar 167,64 milyar dolar seviyesindeydi. Buffett mevcut kooşullarda nakit pozisyonunu yükseltmenin kendisini kesinlikle rahatsız etmediğini ifade etti.

        115 MİLYON ADET APPLE HİSSESİ SATTI

        Nakit pozisyonundaki bu yükselişin önemli bir bölümü Apple hisselerinin satışından geldi. Berkshire Hathaway ilke çeyrekte elindeki Apple hisselerinin yüzde 13'üne denk gelen 115 milyon adet hissenin satışını gerçekleştirdi. Söz konusu hisselerin değeri bugünkü seviyesi üzerinden hesaplandığında yaklaşık 21 milyar dolar ediyor. Bu satışa rağmen Apple, Berkshire Hathaway'in elindeki 336 milyar dolarlık portfolyanun yüzde 40'ını oluşturmaya devam ediyor.

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        DUYGULANDIRAN ANLAR

        Bu arada söz konusu toplantının bir diğer önemi de 28 Kasım 2023'te vefat eden Charlie Munger'ın eksikliği oldu. 99 yaşında vefat eden Charlie Munger 1978 yılından bu yana Buffett'ın başkan yardımcılığını yürütüyordu. Buffett yıllardır alıştığı üzere konuşmasının ardından sözü 'Charlie' diyerek yardımcısına bıraktı. Ancak Charlie Munger'ın yerinde artık Buffett'ın bir sonraki Berkshire Hathaway CEO'su olarak ilan ettiği Greg Abel oturuyordu. Buffett'ın hatasını anlayıp kendisini düzeltmesinin ardından toplantıyı takip edenlerden alkış aldı. Abel, ise Munger ile karıştırılmaktan onur duyduğunu belirtti.

        "NEDEN SON GÜNÜ BEKLEYESİNİZ Kİ"

        Toplantıda "Eğer Charlie ile bir gününüz daha olsaydı ne yapmak isterdiniz" diye sorulması üzerine ise Buffett, Munger ile pek çok günü zaten son günleri gibi geçirdiklerini belirterek şu tavsiyede bulundu: "Kendinize sormanız gereken şudur: 'Son gününüzü kiminle geçirmek istersiniz?' Ve bunun ardından o kişiyle olabildiğince sık görüşmenin yolunu bulun. Neden son günü bekleyesiniz ki?"

        Buffett sözlerini "Sadece sizin değil kendimin de gelecek yıl buraya gelebilmesini umuyorum" leklinde tamamladı.

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