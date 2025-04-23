Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

        Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda pek çok kurum kapalı olurken hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Doktora gitmek isteyen veya ilaç yazdırmak için hastanelerin poliklinik servislerinin açık olup olmadığını merak edenler bugün hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan'da eczanelerin nöbet sistemiyle çalıştığı biliniyor. Peki 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı kapalı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan’da hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları bugün kapalı oluyor. Bu noktada hastanelerin, sağlık ocakların durumu merak ediliyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı? İşte hastanelerin çalışma durumu

        2

        23 NİSAN (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 23 Nisan’da da açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

        3

        BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!