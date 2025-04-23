Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda pek çok kurum kapalı olurken hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Doktora gitmek isteyen veya ilaç yazdırmak için hastanelerin poliklinik servislerinin açık olup olmadığını merak edenler bugün hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan'da eczanelerin nöbet sistemiyle çalıştığı biliniyor. Peki 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı kapalı mı?
23 Nisan’da hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları bugün kapalı oluyor. Bu noktada hastanelerin, sağlık ocakların durumu merak ediliyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, acil servisler açık mı? İşte hastanelerin çalışma durumu
23 NİSAN (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 23 Nisan’da da açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.