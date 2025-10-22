Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!

        Sosyal medyada, 4 yıl önce kameraya aldığı "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınan 'Hasan Abi' lakabıyla bilinen 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Giriş: 22.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 23.10.2025 - 06:27
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden esnaf şüphelendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kamyonda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

        Hayatını kaybeden kişi sosyal medyada Hasan Yılmaz ya da "Hasan abi" ismiyle tanınıyordu. 4 yıl önce çektiği "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Yılmaz'ın böbrek rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

        #Konya
        #Son dakika haberler
