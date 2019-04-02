Google’ın, dünya genelinde 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal ağ platformu Google+ ( Google Plus) bugün kapatılıyor. 2 Nisan 2019 itibariyle Google+'nın tüketici sürümü kullanıma kapatılacak ve tüketici Google+ hesaplarındaki içerikler silinmeye başlanacak.

Bugünden sonra kullanıcıların Google+'daki fotoğraf ve videoları, albüm arşivlerinden ve Google+ sayfalarından silinecek. Kullanıcılar, Google+’ın kapanmasıyla birlikte bu platformdaki verilerine ulaşamayacak.

ADIM ADIM VERİLERİNİZ İNDİRME

Google+’daki verilerini kaybetmeden indirmek isteyen kullanıcılar için “Google Paket Servisi” (Google Takeout) hizmeti sunuluyor. Bu servise ulaşmak için öncelikli olarak “Google Hesabım”a (myaccount.google.com) girip, “Kişisel Bilgiler ve Gizlilik” bölümünde yer alan “Verilerinizi İndirin” kısmına tıklamanız gerekiyor.

Açılan sayfada, “Dahil Edilecek Verileri Seçin” bölümünde bulunan “G+1’ler”i aktif hale getirin. Ardından “Sonraki” bölümünü tıklayıp, verilerinizin arşiv biçimini özelleştirin (dosya türü, arşiv boyutu, teslim yöntemi) ve “Arşiv Oluştur”u tıklayın.

Google+’daki kişisel arşiviniz oluşturulduktan sonra yine bu sayfada veya e-posta adresine gönderilen linkten HTML biçiminde oluşturulan verilerinizi toplu olarak indirebilirsiniz. Google Paket Servisi ile indirilebilen Google+ içeriği, +1'ler, Google+ Çevreleri, Google+ Toplulukları ve Google+ Akışı’nda oluşuyor.

GOOGLE DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Google, geçtiğimiz haftalarda da kullanıcılara gönderdiği e-posta ile “2 Nisan 2019'da Google+'nın tüketici sürümü kullanıma kapatılacak ve tüketici Google+ hesaplarındaki içerikler silinmeye başlanacak” uyarısı yapmıştı.

Açıklamada, “Başka hiçbir Google ürünü (Gmail, Google Fotoğraflar, Google Drive, YouTube),Google+ tüketici sürümünün kapanışı kapsamında kullanımdan kaldırılmayacaktır ve bu hizmetlerde oturum açmak için kullandığınız Google Hesabı kalacaktır. Hâlihazırda Google Fotoğraflar'da yedeklenmiş olan fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz” denilmişti.