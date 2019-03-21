Dünya genelinde 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal ağ Google+’ı ( Google Plus) kapatma kararı alan Google, son bir uyarı daha yaptı. Google+ kullanıcılara konuyla ilgili bilgilendirme e-postası gönderen Google, “2 Nisan 2019'da Google+'nın tüketici sürümü kullanıma kapatılacak ve tüketici Google+ hesaplarındaki içerikler silinmeye başlanacak” dedi.
Bu tarihten sonra kullanıcıların Google+'daki fotoğraf ve videolarının albüm arşivlerinden Google+ sayfalarından silineceğini hatırlatan Google, “Google+ içeriğinizin indirilmesi zaman alabileceği için işleme 31 Mart 2019'dan önce başlayın” diyerek kullanıcıları uyardı.
Açıklamada, “Başka hiçbir Google ürünü (Gmail, Google Fotoğraflar, Google Drive, YouTube),Google+ tüketici sürümünün kapanışı kapsamında kullanımdan kaldırılmayacaktır ve bu hizmetlerde oturum açmak için kullandığınız Google Hesabı kalacaktır. Hâlihazırda Google Fotoğraflar'da yedeklenmiş olan fotoğraf ve videolarınızın silinmeyeceğini hatırlatmak isteriz” denildi.
GOOGLE PLUS VERİLERİ NASIL İNDİRİLİR?
Eğer Google+ kullanıcısıysanız, hesabınızdaki verileri şu iki yöntemden biriyle indirebilirsiniz:
1- Tüm Google+ verilerinizi indirme:
Google+ çevreleriniz, Topluluklarınız, Akışlarınız ve +1'leriniz dahil olmak üzere tüm Google+ verilerinizden oluşan bir arşivi tek seferde indirebilirsiniz. Google+ arşiviniz, Google+'daki fotoğraf ve videolarınızı içerir.
1- Verilerinizi indirin sayfasına gidin. Oturum açmanız gerekebilir. Kullanılabilir Google+ verileriniz önceden seçilmiş olacaktır.
2- Sonraki seçeneğini tıklayın
3- Bir dosya türü seçin
4- Verilerinizi nasıl teslim alacağınızı seçin
5- Arşiv oluştur'u tıklayın
2- Belirli Google+ verilerini indirme:
Tüm verilerinizi indirmek istemiyorsanız fotoğraflarınız, yayınlarınız, topluluklarınız veya etkinlikleriniz gibi belirli Google+ verilerini indirebilirsiniz. Google+'daki fotoğraf ve videolarınızı indirmek istiyorsanız "Google+ Akış" bölümünde Fotoğraflar'ı seçtiğinizden emin olun.
1- Verilerinizi indirin sayfasına gidin. Oturum açmanız gerekebilir
2- İndirmek istediğiniz içerik türünün (ör. Google+ Akış) yanındaki Aşağı oku tıklayın
3- Belirli verileri seçin'i tıklayın
4- İndirmek istediğiniz verileri seçin
5- Tamam'ı tıklayın
6- Sonraki seçeneğini tıklayın
7- Bir dosya türü seçin
8- Verilerinizi nasıl teslim alacağınızı seçin
9- Arşiv oluştur'u tıklayın
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