Bugün marketler açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı'nın 2. günü Migros, A101, ŞOK, BİM marketler çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bayramın ikinci gününde Migros, A101, ŞOK ve BİM marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Misafir ağırlayacak olanlar veya çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ''Bugün marketler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nın 2. günü Migros, A101, ŞOK, BİM marketler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, marketlerin bayram çalışma saatleri 2025...
Bugün marketler açık mı kapalı mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 7 Haziran Cumartesi yani Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Migros, A101, ŞOK ve BİM marketlerin açık olup olmadığı sorgulanyor. Bazı zincir marketler bayramların ilk günü kapalı olurken diğer günler müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 7 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nın 2. günü Migros, A101, ŞOK, BİM marketler çalışıyor mu, saat kaçta açılacak? İşte, bayramda Migros, A101, ŞOK ve BİM market çalışma saatleri 2025...
2025 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market şubeleri Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü olan 6-7 Haziran 2025 tarihlerinde kapalı olacak.
Bayramın 3. günü olan 8 Haziran 2025 Pazar günü ise müşterilerine kapılarını açacak ve normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
A101 ve ŞOK marketler de bayramın ilk gününde kapalı olup hizmet vermiyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebiliyor.
Migros ise genellikle bayramın ilk günü saat 13:00'te başlıyor ve akşam 22:00'de kapatıyor.
A101, ŞOK ve Migros marketler, genelde bayramın 2., 3. ve 4. günleri açık oluyor.
Ancak bu yıl A101, ŞOK ve Migros marketlerin bayram çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Zincir marketlerin kesin çalışma saatleri hakkında en doğru bilgi için ilgili marketin müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.