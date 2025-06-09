BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

A101 ve ŞOK marketler de bayramın ilk gününde kapalı olup hizmet vermiyor. Ancak durum şubeler arasında farklılık gösterebiliyor.

Migros ise genellikle bayramın ilk günü saat 13:00'te başlıyor ve akşam 22:00'de kapatıyor.

A101, ŞOK ve Migros marketler, genelde bayramın 2., 3. ve 4. günleri açık oluyor.

Ancak bu yıl A101, ŞOK ve Migros marketlerin bayram çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Zincir marketlerin kesin çalışma saatleri hakkında en doğru bilgi için ilgili marketin müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.