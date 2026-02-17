Bugün ne günü? Dünya Kediler Günü ne zaman?
Avrupa'daki birçok ülkede 17 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Kediler Günü, Amerika'da 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta ve Japonya'da ise 22 Şubat'ta kutlanıyor. Bu önemli gün, milyonlarca insanın hayatına dokunan kedilere dikkat çekmek, onların haklarını savunmak ve sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında hayvanseverler, sosyal medya paylaşımlarıyla barınaklara destek kampanyaları düzenliyor. İşte Dünya Kediler Günü'ne ilişkin tüm merak edilenler...
Dünya Kediler Günü, kedilerin insan hayatındaki yerini vurgulamak ve hayvan hakları konusunda bilinç oluşturmak için ortaya çıkmış özel bir gündür. 17 Şubat Dünya Kediler Günü kapsamında sokak kedileri için mama ve su kapları bırakmak, soğuk havalarda barınabilecekleri alanlar oluşturmak büyük önem taşıyor. Kediler yalnızca evlerimizin değil, kültür tarihinin de önemli figürleri arasında yer alıyor. İşte detaylar...
BUGÜN NE GÜNÜ?
Dünya Kediler Günü, 1990 yılında İtalya'daki bir gazeteci Claudia Angeletti'nin tüm kediler anlamına gelen Tuttogatto gazetesinde okuyuculara Ulusal Kedi Günü (La Festa Nazionale del Gatto) için bir tarih seçmelerini isteyen açık bir mektup yayınlamasıyla başladı. Kazanan öneri, Oriella Del Col adlı bir kadına aitti ve önerdiği günün olması için birçok sebebi vardı.
17 ŞUBAT'IN KABUL EDİLMESİNİN SEBEPLERİ
Şubat ayı Kova burcunun ayıdır. Astrologlar bu burçta doğan insanların kendine güvenen, bağımsız, asi ve kurallara uymayan kişiler olduğuna inanırlar. Yani en bağımsız evcil hayvanlardan biri olarak kabul edilen kedilerle pek çok özelliği paylaştıkları için öncelikle şubat ayında kutlanması gerektiğini söyledi.
Romen rakamlarıyla (XVII) yazılan 17 sayısı, Latince ''yaşadım'' anlamına gelen VIXI kelimesinin anagramıdır ve İtalyanlar kedilerin yedi canı olduğuna inandıklarından 17 rakamı aynı zamanda ''yedi kere bir hayat'' anlamına da gelir bu yüzden gün olarak 17'nin anlamlı olacağını düşündü.
Ayrıca şubat ayı, İtalyan folklorunda kedileri ve büyüyü birbirine bağlayan "kedilerin ve cadıların ayı" olarak anılması da 17 Şubat tarihinin Ulusal Kedi Günü olarak seçilmesini sağlayan sebeplerdendi. Sonuç olarak İtalya'da kabul edilen bugün, birçok Avrupa ülkesine de yayılarak Dünya Kediler Günü halini aldı.
TEK BİR GÜN YETERLİ DEĞİL
Dünyanın çeşitli ülkelerinde "Kediler Günü" olarak farklı tarihler benimseniyor. "Uluslararası Kediler Günü" aslında en geçerli olan ve kabul edilen tarihtir ve 8 Ağustos'ta kutlanır. Farklı olan ulusal günlere örnek olarak Amerika'da Kediler Günü 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta ve Japonya'da ise 22 Şubat'ta kutlanıyor.
Ancak Avrupa'daki birçok ülke, 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor, dolayısıyla Türkiye de kutlamak için bu tarihi kullanıyor.
DÜNYA KEDİLER GÜNÜ’NDE NE YAPILIR?
Dünya Kediler Günü'nde genellikle kediler, sevdiği yiyecekler alınarak veya yapılarak beslenir. Kedilerin fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşılabilir. Sokak kedileri için uygun yerlere mama bırakılıp kedi evleri yapılabilir.
Ayrıca, eğer kediniz varsa farklı oyunlar oynayarak veya ödül maması pişirerek onu mutlu edebilirsiniz. Bunların yanı sıra sadece yanında uzanarak ona sevginizi gösterebilirsiniz. Sevdiklerinizle birbirinize kedi figürlü hediyeler alabilirsiniz.
TÜRKİYE 11. SIRADA
BBC'nin paylaştığı 2018'e ait verilere göre, dünyada evde kedi besleme sıralamasında Türkiye 11. sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 19'u evde kedi besliyor. Rusya ise yüzde 59'luk oranla listenin ilk sırasında yer alıyor.
KEDİLER ŞEHRİ OLARAK ANILIYOR
İstanbul dünyada "kediler şehri" olarak anılan en büyük kentlerden birisidir. Sokaklarda genellikle insanlar tarafından beslenen çok sayıda kedi görülüyor.
Kaynak: BBC, Any Day Guide, Difford's Guide