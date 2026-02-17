BUGÜN NE GÜNÜ?

Dünya Kediler Günü, 1990 yılında İtalya'daki bir gazeteci Claudia Angeletti'nin tüm kediler anlamına gelen Tuttogatto gazetesinde okuyuculara Ulusal Kedi Günü (La Festa Nazionale del Gatto) için bir tarih seçmelerini isteyen açık bir mektup yayınlamasıyla başladı. Kazanan öneri, Oriella Del Col adlı bir kadına aitti ve önerdiği günün olması için birçok sebebi vardı.