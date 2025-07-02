Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. İsviçre'de düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor. Bugün A Grubu'nda yer alan İsviçre, Norveç, İzlanda, Finlandiya takımları sahaya çıkıyor. Öte yandan birçok yabancı ligde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. 2 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugün Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor. 14. kez düzenlenen turnuva, üçüncü kez 16 takımlı formatta oynanacak. Turnuvaya sekiz farklı şehir ev sahipliği yapacak. Final ise Basel'de bulunan 38 bin kapasiteli St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
2 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası - Grup A
19:00 İzlanda - Finlandiya (TRT Spor)
22:00 İsviçre - Norveç (TRT Spor)
Japonya J.League
13:00 Vissel Kobe - Hiroshima
Güney Kore FA Kupası
13:00 Daegu - Gangwon
13:00 Gimpo Citizen - Bucheon
13:00 Gwangju - Ulsan Hyundai
13:30 Seul - Jeonbuk
Özbekistan Süper Ligi
18:00 Dinamo Samarkand - Neftchi Fargona
İsveç 1. Ligi
20:00 Eskilsminne - BK Olympic
Finlandiya Ykkönen Ligi
18:00 PK Keski-Uusimaa - Rovaniemi
18:30 OLS - Kokkolan Palloveikot
18:30 Mikkelin Palloilijat - Inter Turku II
19:00 Atlantis - Tampere United
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 VPS - Haka
18:00 Tampereen I. - KTP Kotka
18:00 Inter Turku - Mariehamn
18:00 HJK Helsinki - Jaro