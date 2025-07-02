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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. İsviçre'de düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor. Bugün A Grubu'nda yer alan İsviçre, Norveç, İzlanda, Finlandiya takımları sahaya çıkıyor. Öte yandan birçok yabancı ligde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak. 2 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:54
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        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugün Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor. 14. kez düzenlenen turnuva, üçüncü kez 16 takımlı formatta oynanacak. Turnuvaya sekiz farklı şehir ev sahipliği yapacak. Final ise Basel'de bulunan 38 bin kapasiteli St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        2

        2 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Kadınlar Şampiyonası - Grup A

        19:00 İzlanda - Finlandiya (TRT Spor)

        22:00 İsviçre - Norveç (TRT Spor)

        3

        Japonya J.League

        13:00 Vissel Kobe - Hiroshima

        4

        Güney Kore FA Kupası

        13:00 Daegu - Gangwon

        13:00 Gimpo Citizen - Bucheon

        13:00 Gwangju - Ulsan Hyundai

        13:30 Seul - Jeonbuk

        5

        Özbekistan Süper Ligi

        18:00 Dinamo Samarkand - Neftchi Fargona

        6

        İsveç 1. Ligi

        20:00 Eskilsminne - BK Olympic

        7

        Finlandiya Ykkönen Ligi

        18:00 PK Keski-Uusimaa - Rovaniemi

        18:30 OLS - Kokkolan Palloveikot

        18:30 Mikkelin Palloilijat - Inter Turku II

        19:00 Atlantis - Tampere United

        8

        Finlandiya Veikkausliiga

        18:00 VPS - Haka

        18:00 Tampereen I. - KTP Kotka

        18:00 Inter Turku - Mariehamn

        18:00 HJK Helsinki - Jaro

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