Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 20 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 20 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Nisan Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 20 Nisan 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek Öte yandan La Liga’da ise Real Madrid, Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2025 Pazar bugünkü maçlar…

        2

        Trendyol Süper Lig:

        13.30 Başakşehir-Gaziantep FK (beİN Sports 1)

        16.00 Rizespor-Eyüpspor (beİN Sports 1)

        19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (beİN Sports 1)

        3

        Premier Lig

        16.00 Fulham- Chelsea (beİN Sports MAX 1)

        16.00 Ipswich Town- Arsenal (beİN Sports 3)

        16.00 Man. United- Wolverhampton (beİN Sports MAX 2)

        18.30 Leicester City- Liverpool (beİN Sports 3)

        4

        La Liga

        15.00 Valladolid- Osasuna (S Sport, EXXEN)

        17.15 Villarreal- Real Sociedad (S Sport, EXXEN)

        19.30 Sevilla- Alaves (S Sport, EXXEN)

        22.00 Real Madrid- Ath. Bilbao (S Sport, EXXEN)

        5

        Serie A

        16.00 Empoli- Venezia (S Sport, EXXEN)

        19.00 Bologna- İnter (S Sport, EXXEN)

        21.45 Milan- Atalanta (S Sport, EXXEN)

        6

        Ligue 1

        16.00 Lille- Auxeerre (beİN Connect)

        18.15 Brest- Lens (beİN Sports MAX 2)

        18.15 Nice- Angers (beİN Sport MAX 1)

        18.15 Reims- Toulouse (beİN Connect)

        21.45 St Etienne- Lyon (beİN Sports 3)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!