Bugünkü maçlar 20 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Nisan Pazar günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 20 Nisan 2025 programı...
20 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek Öte yandan La Liga’da ise Real Madrid, Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2025 Pazar bugünkü maçlar…
Trendyol Süper Lig:
13.30 Başakşehir-Gaziantep FK (beİN Sports 1)
16.00 Rizespor-Eyüpspor (beİN Sports 1)
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (beİN Sports 1)
Premier Lig
16.00 Fulham- Chelsea (beİN Sports MAX 1)
16.00 Ipswich Town- Arsenal (beİN Sports 3)
16.00 Man. United- Wolverhampton (beİN Sports MAX 2)
18.30 Leicester City- Liverpool (beİN Sports 3)
La Liga
15.00 Valladolid- Osasuna (S Sport, EXXEN)
17.15 Villarreal- Real Sociedad (S Sport, EXXEN)
19.30 Sevilla- Alaves (S Sport, EXXEN)
22.00 Real Madrid- Ath. Bilbao (S Sport, EXXEN)
Serie A
16.00 Empoli- Venezia (S Sport, EXXEN)
19.00 Bologna- İnter (S Sport, EXXEN)
21.45 Milan- Atalanta (S Sport, EXXEN)
Ligue 1
16.00 Lille- Auxeerre (beİN Connect)
18.15 Brest- Lens (beİN Sports MAX 2)
18.15 Nice- Angers (beİN Sport MAX 1)
18.15 Reims- Toulouse (beİN Connect)
21.45 St Etienne- Lyon (beİN Sports 3)