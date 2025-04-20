Bugünkü maçlar 20 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

20 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek Öte yandan La Liga’da ise Real Madrid, Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 20 Nisan 2025 Pazar bugünkü maçlar…