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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 TEMMUZ 2025 || Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Temmuz Pazar bugünkü maçlar

        20 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Futbol takımlarının 2025-2026 sezonu öncesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe UD Leiria ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:40
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        1

        20 Temmuz Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbol takımlarının yeni sezon öncesi çalışmaları devam ederken bir yandan da hazırlık maçları oynanıyor. Bugün onlarca hazırlık maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. UD Leiria Fenerbahçe maçı da bu akşam oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 20 Temmuz 2025 listesi…

        2

        20 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık Maçı

        20.30 Galatasaray - Admira Wacker

        22.00 UD Leiria - Fenerbahçe

        3

        Belçika Süper Kupa

        19.30 Union Saint-Gilloise - Club Brugge

        4

        Rusya Premier Ligi

        15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar

        18:00 Zenit - Rostov

        20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan

        5

        Danimarka Süper Ligi

        15:00 Fredericia - Nordsjaelland

        15:00 Vejle - Randers

        17:00 Sonderjyske - Aarhus

        19:00 Midtjylland - Odense

        21:00 Brondby - Silkeborg

        6

        Allsvenskan

        15:00 IK Sirius - Göteborg

        15:00 Mjallby - AIK Solna

        17:30 Halmstads BK - Hacken

        17:30 Hammarby - Brommapojkarna

        7

        Eliteserien

        15:30 Valerenga - Haugesund

        18:00 Sandefjord - Kristiansund

        18:00 Tromsö - Bryne

        20:15 H. Kameratene - Fredrikstad

        8

        Veikkausliiga

        16:00 SJK Seinöjoen - Gnistan

        18:30 HJK Helsinki - Oulu

        18:30 Jaro - Ilves

        9

        Ekstraklasa

        15:45 Gornik Zabrze - Lechia Gdansk

        18:30 Motor Lublin - Arka Gdynia

        21:15ERT Legia Varşova - Piast Gliwice

        21:15 Radomiak - Pogon Szczecin

        10

        Sırbistan Süper Ligi

        21:00 FK M. Lucani - Novi Beograd

        21:00 FK Vojvodina - Rad Surdulic

        21:00 Tsc Backa T. - Radnicki Nis

        21:00 Zeleznicar - Partizan

        11

        Çek Ligi

        16:00 Slovacko - Sigma Olomouc

        18:00 Mlada Boleslav - Slovan Liberec

        21:00 Slavia Prag - H. Kralove

        12

        J1 Lig

        12:00 Kashima - Kashiwa

        12:00 Tokyo Verdy - Machida Z.

        12:30 Shimizu - Yokohama FC

        13:00 Fagiano - Vissel Kobe

        13:00 Gamba Osaka - Kawasaki F.

        13:00 Niigata - S. Hiroshima

        13:00 Yokohama M. - Nagoya

        K-Lig

        13:00 FC Seoul - Ulsan Hora

        13

        Serie A

        17:00 Internacional - Ceara CE

        22:00 Cruzeiro MG - Juventude

        22:00 Vitoria BA - Bragantino SP

        23:30 Palmeiras - Atl. Mineiro

        23:30 Recife - Botafogo RJ

        Arjantin Premier Ligi

        20:30 Barracas C. - Ind. Mendoza

        22:45 CA Tigre - Argentinos Jr.

        22:45 Newells OB - Banfield

        14

        Hazırlık Maçları Kulüpler

        11:00 Jadran- Siroki Brije

        11:00 Dabas- Tatabanya

        12:00 Reims- OH Leuven

        12:00 Tychy- LKS Zdroj

        13:00 Zaglebie Lubin- Miedz Legnica

        13:00 Isle of Man- Altrincham

        14:00 Chem Leipzig- Sandersdorf

        14:00 Reims- Bobigny

        14:30 Antwerp- Eupen

        14:30 Vitesse- MASV

        15:00 RW Ahlen- Schalke 04

        15:00 W. Wiesbaden- Steinbach

        15:00 H. Rostock- Phönix Lübeck

        15:00 Freiberg- Augsburg II

        15:00 Osnabrück- Werder II

        15:00 Wilhelmshaven- Bremer SV

        15:00 Saarbrücken- Petange

        15:00 Optik Rathenow- Carl Zeiss Jena

        15:00 Bayern Alzenau- RW Walldorf

        15:00 Malvern Town- Hereford

        16:00 SSVg Velbert- Holzheimer SG

        16:00 Meppen II- Jeddeloh II

        16:00 E. Hohkeppel- Cosmos Koblenz

        16:00 B. Dortmund II- Südwest Köln

        16:00 Wacker Inns.- Reutlingen

        17:00 Rapid Wien- Union Berlin

        17:00 Rodange- Mondorf

        17:00 Fleetwood- Radcliffe

        18:00 Bologna- Virtus Verona

        18:30 Palermo- Paradiso

        18:30 Hellas Verona- Rovereto

        19:00 Siroki Brije- Zmijavci

        19:00 AS Far Rabat- Kawkab

        20:00 Albacete- Al Rayyan

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