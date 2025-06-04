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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 4 Haziran 2025 günün maç programı

        4 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Avrupa'da ve dünyada heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Uluslararası Hazırlık Maçları devam ederken UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan Afrika COSAFA Kupası, Japonya Lig Kupası, İsveç Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 4 Haziran 2025 günün maç programı ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:45
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        1

        Futbolseverler, bugün Avrupa'da ve dünyada oynanacak çekişmeli karşılaşmalar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 4 Haziran 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Uluslararası Hazırlık Maçları bugün yapılacak iki maç ile devam edecek. Afrika COSAFA Kupası, Japonya Lig Kupası, İsveç Kupası’nda da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...

        2

        MAÇ PROGRAMI 4 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final

        22:00 Almanya - Portekiz

        3

        Afrika COSAFA Kupası - Grup A

        16:00 Güney Afrika - Mozambik

        19:00 Mauritius - Zimbabve

        4

        Japonya Lig Kupası - Play-off

        13:00 Cerezo Osaka - Yokohama FC

        13:00 Fukuoka - S. Hiroshima

        13:00 S. Bellmare - Iwata Jubilo

        13:00 Tokyo Verdy - Kashiwa

        5

        İsveç Kupa - 1. Tur

        20:00 Lödde - Rosengaard

        6

        Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler

        15:30 Tayland - Hindistan

        16:00 Bangladeş - Bhutan

        7

        UEFA Dostluk Kupası

        11:30 - Arjantin - ABD

        12:00 - Uruguay - Portekiz

        16:30 - Fransa - Avustralya

        17:00 - Japonya - Senegal

        8
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