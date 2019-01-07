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"SANATÇIYA BİRAZ SAYGI"

Bu konuya da yorum yapan ikiliden Bülent Şakrak, "Mısır zaten yemiyorum, içim rahat. Biletimizi aldık, seyredeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Çok komik bunlar ama Cem Yılmaz gibi isimler de bir daha gelmez" derken, Ceyda Düvenci ise, "Sanatçıya biraz saygı... Haklı olan belli zaten" yorumunu yaparak sinema salonuna girdi.