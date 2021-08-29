Maria Way'in, Burak Çelik'e uzun uzun sarılması dikkatlerden kaçmadı.
Rol aldığı dizinin sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten oyuncu, tatilin son günlerini İstanbul'da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini sözlerine ekledi.
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR