Burak Deniz'den 'Deniz Işın' sorularına yanıt yok!

"Burası yeri değil!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta yönetmen Derviş Zaim’in imzasını taşıyan "Flaşbellek" filminin özel gösterimi Beyoğlu'nda yapıldı.

8 Nisan Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak film için özel gösterim yapan ve onlarca birbirinden önemli konuğu ağırlayan Derviş Zaim, çıkışta tebrikleri kabul etti. Başrol oyuncularından birisi olan Sara El Debuch, Roma’dan gelerek gösterime katıldı.

"ÇOK BEĞENDİM"

Konuklar arasında yer alan Burak Deniz ise, "Derviş Zaim’in son filmini izledim, çok beğendim. Umarım bir gün beraber aynı projede yer alırız." diye konuştu.

"BURASI YERİ DEĞİL!"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Deniz Işın ile aşk yaşadığına dair çıkan söylentilere ise, "Burası yeri değil, daha sonra konuşuruz." yanıtını vermekle yetindi.

"HAYATIMDA SADECE İŞ VAR"

Burak Deniz, 2 gün önce kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın ile Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen Deniz ve Işın, çıkışta taksi beklerken görüntülenmişti.

İkili, basın mensuplarını fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti. Burak Deniz, Deniz Işın'a dönüp, "Sen istersen içeri geç." dedikten sonra muhabirlere röportaj vermişti. Işın ile arkadaş olduklarını ifade eden Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna "Yok, bu ara hayatımda sadece iş var." yanıtını vermişti.

"ARKADAŞIZ" DEDİ AMA...

Öte yandan Burak Deniz ve Deniz Işın'ın mekanda bir hayli samimi olduğu öğrenilmişti. Daha sonra Işın'ın yanına giden Deniz, gazeteciler mekandan uzaklaştıktan sonra taksiye binmişti.

Etiler'den Cihangir'e giden ikili, sık sık etrafını kontrol etti. Beşiktaş'ta trafiğe takılan ikili, muhabirlerin olmadığını görünce aşka gelmişti. Işın, Deniz'in omzuna başını yaslamıştı.

İkilinin o anları, objektiflere böyle yansımıştı. Burak Deniz, Deniz Işın'ı Cihangir'e bıraktıktan sonra Kuruçeşme'deki evine dönmüştü.