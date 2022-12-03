"36 BEDEN GÜNLERİME ARA VERİYORUZ"



Geçtiğimiz hafta siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:



Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!