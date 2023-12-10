Amatör maçta 3'ü kırmızı toplam 15 kart çıktı

BURDURBirinci Amatör Küme'de Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Tefenni Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada 3'ü kırmızı, toplam 15 kart çıktı.

Burdur Birinci Amatör Küme'nin 7'nci hafta maçında lider durumdaki Tefenni Belediyespor averajla ikinci sırada yer alan Bucak Belediye Oğuzhanspor'la Bucak İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında beraberliği yakalayan Tefenni Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkararak aynı puandaki Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 5 dakika duraklayan maçta iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Enes Kaya 3 kez kırmızı kartını çıkarırken, 12 kez de sarı kartına başvurdu.