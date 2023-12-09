Burdur Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınıyor

Burdur Devlet Hastanesi, yapımı tamamlanan Burdur Gölü manzaralı yeni hizmet binasına taşınıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Murat Erk'in koordinasyonunda yürütülen taşınma işlemleri başladı.

Hastanenin yeni hizmet binasına, 10 ambulans, 40 ambulans personeli ile yatan hastaların sevki tamamlandığı belirtilerek tıbbi cihaz ve ekipmanların taşınma işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Yeni hastane binasının özelliklerine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"85 bin metrekare açık alan üzerine, 78 bin metrekare kapalı alan olarak 196 sismik izolatörle güçlendirilen ve 3 blok, 11 kattan oluşan yeni hastane binasında 475 yatak kapasitesi bulunuyor. 206'sı tek ve iki kişilik hasta odası, 93 yoğun bakım yatak kapasiteli hastane, 14 ameliyathane, 115 poliklinik odası, 24 diyaliz yatağı, anjiografi laboratuvarı, gebe okulu, anne oteli, yanık ünitesi, uyku laboratuvarı ve 855 araçlık otopark kapasitesiyle dikkati çekmekte. Yeni Burdur Devlet Hastanesi Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi'nde 11 Aralık'tan itibaren tüm birimleriyle hizmet vermeye başlayacak."