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        Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        BURDUR'unGölhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sami Kurt (44) hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:10
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        Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        BURDUR'unGölhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sami Kurt (44) hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden, 4 kişi yaralandı.

        Gölhisar- Çavdır kara yolunda dün gece Sami Kurt yönetimindeki 07 GOE 40 plakalı otomobil ile Hakan Teke (23) yönetimindeki 20 FK 016 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Sami Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sami Kurt'un eşi Aygül Kurt (37), kızları Fatmanur Kurt (20) ve Aslı Kurt (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan Teke ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sami Kurt'un cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Yaralılardan Aslı Kurt'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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