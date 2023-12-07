ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti!

Yetkilier, saldırganın kimliğini henüz paylaşmazken Associated Press'e konuşan bir kaynak, saldırganın daha önce üniversiteye iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkiliye göre, saldırgan daha önce Kuzey Carolina'daki East Carolina Üniversitesi'nde çalışıyordu. Nevada Üniversitesi'ne yaptığı başvuru ise olumlu sonuçlanmadı.

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BIDEN: BUNUN NORMALLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ

ABD Başkanı Joe Biden saldırının korkunç bir şiddet eylemi olduğunu dile getirdi ve "Sadece bu yıl 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı ve silahlı şiddet eylemi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Bunun normalleşmesine asla izin veremeyiz" dedi.