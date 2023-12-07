6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'a gidecek. Görüşmelerde Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi öncelikli konular olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.
"KOMŞULARLA AŞILAMAYACAK SORUN YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti öncesinde Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini, komşularıyla aşılamayacak hiçbir sorunu olmadığını söyledi.
Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, önceki günlerde "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa" ve "kazan kazan formülüne" dair yaptığı açıklamalara ilişkin şunları söyledi:
"Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Geçmişimiz itibarıyla iç içeyiz. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor, iki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. 'Kazan-kazan' anlayışı zaten Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor."
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya yapacağı ziyaret Yunan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Birçok gazete günlerdir bu ziyaretten beklentilere ilişkin değerlendirme yayınlarken Yunan siyasetçiler de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Atina'nın iki ülke arasındaki uzlaşmazlık alanlarında ısrar etmeyeceğini aksine, Türkiye ile Yunanistan'ı birleştiren ortak hedeflere odaklanacağını kaydetti.
5'incisi düzenlenecek YDİK toplantısına ilişkin değerlendirmelerini Parapolitika gazetesi için kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin YDİK'e samimi işbirliği niyetiyle katılacağını kaydetti.
Yerapetritis, iki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu belirterek, "Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk miras bırakmaya borçluyuz." ifadesini kullandı.
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