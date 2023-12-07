Atina'da 2008'de polisin öldürdüğü genci anma yürüyüşü olaylı sona erdi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis tarafından vurulan Alexis Grigoropoulos'un ölümünün 15. yıldönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşlerden biri olaylı sona erdi. Polis göstericilere müdahale etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla 16 yaşında hayatını kaybeden Aleksandros Grigoropulos'un vefatının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen iki yürüyüşten birinin bitiminde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
Atina'nın merkezinde öğle saatlerinde bir araya gelen öğrencilerin düzenlediği Grigoropulos'u anma yürüyüşü olaysız sona erdi.
Akşam saatlerinde başkentte binlerce kişinin katıldığı ikinci gösteride ise Eksarhia semtinde bir grup, çöp bidonlarını ateşe vererek yolda barikat kurdu, çevredeki dükkanlara zarar verdi.
Güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atan gruba polis biber gazıyla karşılık verdi.
Onlarca kişi gözaltına alındı.
Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.