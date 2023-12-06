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        Burdur'da aranan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:51
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        Burdur'da aranan DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş'nin Kayı köyündeki bir evde saklandığı tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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