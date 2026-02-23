Canlı
        Burdur Haberleri

        Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

        Burdur'un Bucak ilçesinde badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

        Giriş: 23.02.2026 - 16:29
        Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, ilçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntü oluşturdu.

        İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi, Demirli, Kargı ve Çobanpınar köylerinde çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

