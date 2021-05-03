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BURDUR
BURDUR İLİ TÜM HABERLERİ
Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor/ Ek fotoğraf
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:00 DHA

Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor/ Ek fotoğraf
Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:00 DHA

Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor
Burdur’da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu AFAD, AKUT, Jandarma'dan oluşan 200 kişilik ekip ve bölge halkı seferber oldu Burdur valisi bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 05:00 İHA

Burdur’da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu AFAD, AKUT, Jandarma'dan oluşan 200 kişilik ekip ve bölge halkı seferber oldu Burdur valisi bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı
Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
02 Mayıs 2021 Pazar, 17:00 DHA

Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Burdur Gölü'nün kuruyan alanlarından, yılda 2 bin ton zararlı toz etrafa saçılıyor
02 Mayıs 2021 Pazar, 13:00 DHA

Burdur Gölü'nün kuruyan alanlarından, yılda 2 bin ton zararlı toz etrafa saçılıyor
Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi Bucak’ta trafik kazası; 1 yaralı
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, kamyonete arkadan girdi Bucak’ta trafik kazası; 1 yaralı
Burdur’da kaldırımlar ilaçlanıyor
30 Nisan 2021 Cuma, 15:00 İHA

Burdur’da kaldırımlar ilaçlanıyor
Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (5)
29 Nisan 2021 Perşembe, 18:00 DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (5)
Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4)
29 Nisan 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (4)
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Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı Kocasının gözleri önünde öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı “Beni ölümle tehdit ettiler, gözüm döndü”
29 Nisan 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı Kocasının gözleri önünde öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı “Beni ölümle tehdit ettiler, gözüm döndü”
Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (3)
29 Nisan 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (3)
Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (2)
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' diye tehdit etmiş (2)
Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' tehdit etmiş
29 Nisan 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Şarküteride Hatice'yi vuran katil zanlısı, eşini de 'İşim bitmedi' tehdit etmiş
Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında ilk kazma vuruldu
29 Nisan 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Burdur'da atık çamurdan enerji sağlanacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında ilk kazma vuruldu
Seyir halindeki otomobil yandı Motor kısmında yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi
29 Nisan 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Seyir halindeki otomobil yandı Motor kısmında yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi
Burdur Gölü'nü 'susuz tarım' kurtaracak
29 Nisan 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Burdur Gölü'nü 'susuz tarım' kurtaracak
Av tüfeğiyle iş yerine gelip dehşet saçtı: 1 ölü Burdur'da genç kadın, kocasının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürüldü Öldürülen kadının kocası: “Nutkum tutuldu, bir şey yapamadım” Katil zanlısı: “Sizinle işim bitmedi, görüşeceğiz”
28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:00 İHA

Av tüfeğiyle iş yerine gelip dehşet saçtı: 1 ölü Burdur'da genç kadın, kocasının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürüldü Öldürülen kadının kocası: “Nutkum tutuldu, bir şey yapamadım” Katil zanlısı: “Sizinle işim bitmedi, görüşeceğiz”
Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)
28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:00 DHA

Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)
Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı
28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:00 DHA

Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı
Burdur’da motosiklet kazası: 2 yaralı
28 Nisan 2021 Çarşamba, 21:00 İHA

Burdur’da motosiklet kazası: 2 yaralı
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 Çarşamba, 20:00 İHA

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Burdur’da eski belediye binasında korkutan yangın Demir keserken çıkan kıvılcım, taş yünlere sıçradığı gökyüzü dumanla kaplandı Yürekleri ağza getiren yangında yaralanan olmadı
28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Burdur’da eski belediye binasında korkutan yangın Demir keserken çıkan kıvılcım, taş yünlere sıçradığı gökyüzü dumanla kaplandı Yürekleri ağza getiren yangında yaralanan olmadı
Ramazanda iftara yetişemeyenlere askıda su
28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Ramazanda iftara yetişemeyenlere askıda su
Başkan Ercengiz, yeni tedbirler için birim müdürleriyle bir araya geldi
27 Nisan 2021 Salı, 23:00 İHA

Başkan Ercengiz, yeni tedbirler için birim müdürleriyle bir araya geldi
Burdur’da 3 ayda Bin 364 kişi İŞKUR’dan işe girdi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, çevrimiçi olarak toplandı
27 Nisan 2021 Salı, 23:00 İHA

Burdur’da 3 ayda Bin 364 kişi İŞKUR’dan işe girdi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, çevrimiçi olarak toplandı
Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı Oda başkanları pandemi sürecindeki sıkıntılarını dile getirdiler Vali Arslantaş, “Burdur olarak en iyi şekilde normalleşme sürecine geçmek istiyoruz”
27 Nisan 2021 Salı, 23:00 İHA

Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı Oda başkanları pandemi sürecindeki sıkıntılarını dile getirdiler Vali Arslantaş, “Burdur olarak en iyi şekilde normalleşme sürecine geçmek istiyoruz”
Burdur'da Vatan Partisi'nden Biden'a tepki
27 Nisan 2021 Salı, 18:00 DHA

Burdur'da Vatan Partisi'nden Biden'a tepki
Burdur'da, halk pazarında 'tam kapanma' yoğunluğu
27 Nisan 2021 Salı, 14:00 DHA

Burdur'da, halk pazarında 'tam kapanma' yoğunluğu
Jandarma ilçeden köye veteriner getirip, doğuma yardım etti
26 Nisan 2021 Pazartesi, 22:00 İHA

Jandarma ilçeden köye veteriner getirip, doğuma yardım etti
Narkotik köpeği Sarik affetmedi Polisin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
26 Nisan 2021 Pazartesi, 22:00 İHA

Narkotik köpeği Sarik affetmedi Polisin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı
101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
26 Nisan 2021 Pazartesi, 22:00 İHA

101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
26 Nisan 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
26 Nisan 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Atletizm sporcusu Şevval, 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti