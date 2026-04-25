        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da düğün günü evlerinde akıma kapılan genç çift hayatını kaybetti

        Burdur'un Çavdır ilçesinde, dün akşam kına geceleri yapılan ve bugün düğünleri olacağı öğrenilen genç çift, evde elektrik akımına kapılmaları sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Küçükalan köyünde dün kına geceleri yapılan Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde kuaföre götürmek için Ayşegül Maral’ın (20) kaldığı eve gitti.

        Bu sırada saçlarını kurutmak isteyen Maral elektrik akımına kapıldı. Maral’ı kurtarmaya çalışan Özaslan da akıma kapıldı.

        Genç çiftten haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde Maral ve Özaslan’ı hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolün ardından hastaneye kaldırılan Maral ve Özaslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

