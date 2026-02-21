Burdur'da sahte altın sattıkları iddia edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi

Burdur'da kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda bozdurulan 1 milyon lira değerindeki altınların sahte olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheliler B.K, H.K, K.K. ve E.D. Afyonkarahisar'da yakalanarak Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

