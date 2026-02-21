Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor

        SÜLEYMAN ELÇİN/HALE PAK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Azime Arısoy, kötü arkadaş grubu, cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, parçalanmış aile, sosyoekonomik sıkıntılar gibi çoklu sosyal sorunların çocukları suça sürüklediğini tespit ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN/HALE PAK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Azime Arısoy, kötü arkadaş grubu, cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, parçalanmış aile, sosyoekonomik sıkıntılar gibi çoklu sosyal sorunların çocukları suça sürüklediğini tespit ettiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!

        Benzer Haberler

        Burdur'da 1 milyon değerinde sahte altın sattılar, polisten kaçamadılar
        Burdur'da 1 milyon değerinde sahte altın sattılar, polisten kaçamadılar
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Burdur'da 535 firma denetlendi
        Burdur'da 535 firma denetlendi
        Burdur'da çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı
        Burdur'da çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı
        Burdur'da 535 firma ve 10 bin 753 ürün denetlendi: 675 bin 410 lira ceza uy...
        Burdur'da 535 firma ve 10 bin 753 ürün denetlendi: 675 bin 410 lira ceza uy...
        Burdur'da çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
        Burdur'da çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi