KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - "Çoklu sosyal sorun" çocukları suçu sürüklüyor

SÜLEYMAN ELÇİN/HALE PAK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Azime Arısoy, kötü arkadaş grubu, cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, parçalanmış aile, sosyoekonomik sıkıntılar gibi çoklu sosyal sorunların çocukları suça sürüklediğini tespit ettiklerini söyledi. Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.