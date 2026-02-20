Canlı
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:49 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:49
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Burdur'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ve Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 1 Ocak-15 Şubat tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, H.Y, K.Ö, E.Ö, Ş.Ö. ve M.C. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 9 tabanca ve 8 av tüfeği, 8 tabanca şarjörü, 228 tabanca mühimmatı, 40 av tüfeği mühimmatı, tüfek mekanizması, silah namlusu ile silah gövdesi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ö. ve M.C. adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

