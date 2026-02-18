Canlı
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

        Burdur'da ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:34 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:34
        Burdur'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı
        Burdur'da ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

        İl Müftülüğü ve İHH Burdur İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "İlk Teravih Fener Alayı" etkinliği kapsamında çocukların da aralarında bulunduğu grup, Köprübaşı mevkisinde toplandı.

        Gruptakiler, fenerleriyle tekbir ve salavat getirerek Ulu Cami'ye kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından konuşma yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ramazanın heyecanını yaşamak için çocuklarla birlikte güzel program düzenlendiğini söyledi.

        Konuşmanın ardından Ulu Cami'de ilk teravih namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

