Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
Burdur'da düzenlenen operasyonda 1105 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 objeyle heykel ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu Mirası Operasyonu" başlatıldı.
Operasyon kapsamında şüpheliler A.K, A.Y, F.B, S.D, H.G. ve M.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1105 sikke, 4 obje, heykel ve dedektör ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
