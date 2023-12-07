Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A. (16) adlı kız, 28 Ekim´de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.´nın (63) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

DHA'da yer alan habere göre R.A., polis ekiplerince `çocuğa cinsel istismar´ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR ANLIK CAHİLLİKTİ" DEDİ

Davanın ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

"AÇIK, SEÇİK VİDEOLAR İZLETİYORDU"

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, eksik evraklar ve tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

CEZANIN ARTTIRILMASINI BEKLİYORUZ

Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.'nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Özellikle aynı iş yerinde çalışma durumu ve eylemin zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle biz bu cezanın arttırılmasını bekliyoruz. Sanık savunmasında daha önceki beyanlarını yineleyerek pişman olduğunu söyledi. Bu suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz" diye konuştu.