Burdur'da 11.Kitap Fuarı açıldı

Burdur Belediyesince 11'incisi düzenlenen "Burdur Kitap Fuarı" açıldı.

Belediye Konferans ve Sergi Salonu'nda açılan fuarda konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephelerde bile yanında kitap taşıdığını, okuduğunu söyledi.

Gençleri kitapla buluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Ercengiz, "Fuarın 11'incisini düzenleyerek, halka, gençlerimize daha fazla kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için önemli yazarları davet ettik." ifadelerini kullandı.

Yazar Ahmet Ümit de belediyelerin bu tür kitap fuarlarına destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Açılışın ardından Ümit, söyleşi gerçekleştirerek, kitaplarını imzaladı.

Fuar, 3 Aralık'a kadar çeşitli yazarların imza günleriyle devam edecek.