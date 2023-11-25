Burdur'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrencilere ikramlı sınav desteği

Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları'nda kalan öğrencilere vize sınav döneminde destek olmak amacıyla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Burdur Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Fereli Sinan Efendi ve Salda KYK Erkek Öğrenci ile Safahat KYK Kız Öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık 2 bin öğrenciye vize sınav döneminde ders çalışan öğrencilere destek olmak için kek, kuru pasta, çiğ köfte ve çay gibi çeşitli ikramlar sunulduğu belirtildi.

Gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin yurt yönetimlerince yalnız bırakılmadığı belirtilerek, öğrencilerin verilen hizmetten memnun kaldığı kaydedildi.