Burdur'da avlanmak için çıktığı yaylada kaybolan kişi bulundu Burdur'un Karamanlı ilçesinde, avlanmak için gittiği yaylada kaybolan kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, avlanmak için gittiği yaylada kaybolan kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolduğu bildirilen Ramazan Çetin (48), geceden beri arazide kapsamlı arama çalışması yürüten ekiplerin araçlarını, öğlen saatlerinde Eşeler ile Akpınar yaylaları arasında gördü.

Yerini belli etmek için havaya ateş açan Çetin'e jandarma ekipleri ulaştı.

Ekipleri karşısında gören Çetin'in, arama çalışmalarına katılan 25 yıllık asker arkadaşı Eşref Salkın'la kucaklaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kurtarma ekiplerinin Çetin'e mandalina ve çikolata verdiği anlar da yer aldı.

Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Çetin, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Çetin'i karakolda bekleyen arkadaşı İbrahim Salkın, gazetecilere, Çetin'in arazideki sis nedeniyle kaybolduğunu; geceyi, bulduğu bir çoban çadırında geçirdiğini söyledi.

Çetin'in çadırdaki patates ve mandalinaları yiyerek vücudunu dirençli tuttuğunu belirten Salkın, "Sabaha karşı biraz uyumuş. Sabah çadırdan çıkıp ilerlemiş. Taş ocaklarını görünce yönünü anlamış. Yavaş yavaş ekiplere doğru gelmiş." dedi.

Antalya'dan Burdur'a gelen 2 kişi, avlanmak için Karamanlı ilçesinin Eşeler yaylasına gitmiş, avcılardan birinin Harımlı mevkisinde dün kaybolması üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri sevk edilmişti.