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        Burdur'da avlanmak için yaylaya çıkan 2 kişiden biri kayboldu

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde avlanmak için gittiği yaylada kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:05
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        Burdur'da avlanmak için yaylaya çıkan 2 kişiden biri kayboldu
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde avlanmak için gittiği yaylada kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Burdur'a gelen 2 kişi, avlanmak için Karamanlı ilçesinin Eşeler yaylasına gitti. Avcılardan birinin kaybolması üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri sevk edildi.

        Harımlı mevkisinde kaybolduğu belirtilen Ramazan Ç'nin (48) bulunması için bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

        Burdur, Isparta ve Denizli AFAD arama kurtarma ekibinin yer aldığı çalışmalarda, termal kamera ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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