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        Burdur'da engelli öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi

        Burdur'da "Dünya Engelliler Günü" kapsamında özel gereksinimli öğrencileri eğlendirmeye yönelik etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:58
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        Burdur'da engelli öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi
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        Burdur'da "Dünya Engelliler Günü" kapsamında özel gereksinimli öğrencileri eğlendirmeye yönelik etkinlikler yapıldı.

        Burdur Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Valilikçe düzenlenen programda, Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri özel öğrencilerle buluştu.

        Engelli öğrencilerin zeybek gösterisi, işaret dili eşliğinde müzik dinletisiyle eğlendiği programda pasta kesildi, öğrencilere hediye verildi.

        Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, özel öğrenciler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Bütün insanların aslında birer engelli adayı olduğunu belirten Öksüz, devlet olarak engellilerin hayata en iyi şekilde tutunabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

        Engellilerin hayatın her alanında olmaları, ekonomide, sosyal çevrede ve eğitimde var olabilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini değinen Öksüz, "Engelli kardeşlerimizi toplumumuzun en önemli parçası olarak görüyoruz. Onlara her daim sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

        Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneğini de ziyaret eden Vali Öksüz, dernek yönetimiyle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı, derneğe ait aşevinde yemek dağıtımına eşlik etti.

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