Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Y.E.Y. (17) idaresindeki 32 EY 954 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Bucak Kent Ormanı kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü Y.E.Y. ve otomobildeki 16 yaşındaki Mustafa B, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Y.E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.