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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:22
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı.

        Y.E.Y. (17) idaresindeki 32 EY 954 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Bucak Kent Ormanı kavşağında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü Y.E.Y. ve otomobildeki 16 yaşındaki Mustafa B, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Y.E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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