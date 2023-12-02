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        Filistinlilere destek için arabasını bağışlayan kişinin umre hayalini hayırsever gerçekleştirecek

        Burdur'da 7 yılda para biriktirip satın aldığı otomobilini Filistinlilere yardım için bağışlayan özel güvenlik görevlisi İbrahim Yılmaz'ın umre hayalini, hayırsever gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:34
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        Filistinlilere destek için arabasını bağışlayan kişinin umre hayalini hayırsever gerçekleştirecek
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        Burdur'da 7 yılda para biriktirip satın aldığı otomobilini Filistinlilere yardım için bağışlayan özel güvenlik görevlisi İbrahim Yılmaz'ın umre hayalini, hayırsever gerçekleştirecek.

        AA'nın 12 Kasım'da yayımlanan "İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek için arabasını bağışladı" haberini İstanbul'dan izleyen hayırsever Fatih Şahin ve arkadaşları, Burdur İHH İnsani Yardım Derneğine ulaşarak Yılmaz ve eşini umreye göndermek istediklerini söyledi.

        Bunun üzerine Yılmaz ve Şahin, Burdur İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Çetinkaya aracılığıyla telefonda görüntülü görüştü.

        Şahin, haberin görüntüsünde Yılmaz'ın "Arabamızı satıp umreye gitmek istiyorduk ancak Filistin'de çocuklara, kadınlara ve güçsüzlere yapılan soykırımdan sonra böyle bir karar aldık. Karınca misali ateşe bir damla su da biz serpmek istedik." sözünden çok etkilendiklerini belirterek, Yılmaz ve eşinin umreye gitme hayalini gerçeğe dönüştürmek istediğini iletti.

        Yılmaz'a ocak ayında birlikte umreye gitme teklifinde bulunan Şahin, Yılmaz'ın, sahibi olduğu tek arabasını Gazze için bağışlamasının takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu söyledi.

        İbrahim Yılmaz, umre teklifini kabul ettiği Şahin'e teşekkürlerini iletti.

        Çetinkaya da Yılmaz'ın aracının satıldığını, paranın Gazze'ye insani yardım malzemesi alınması için kullanıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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