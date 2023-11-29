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        Burdur'da tarım lisesi öğrencileri zirai dron eğitim alıyor

        Burdur'un Tefenni ilçesindeki Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım bölümü öğrencilerine ve mezunlarına, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle zirai insansız hava aracı (ZİHA) eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:21
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        Burdur'da tarım lisesi öğrencileri zirai dron eğitim alıyor
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        Burdur'un Tefenni ilçesindeki Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım bölümü öğrencilerine ve mezunlarına, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle zirai insansız hava aracı (ZİHA) eğitimi veriliyor.

        "Tefenni Tarım Pilotları" projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler ve mezunlar, zirai insansız hava aracı (ZİHA) eğitimi sayesinde teknolojiyi kullanarak daha kolay ilaçlama yapabilecek.

        Proje sorumlusu Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Öğretmeni Tayfur Ünal, AA muhabirine, bölgede ZİHA kullanan yetişmiş personel eksikliğinden dolayısıyla projeyi başlattıklarını anlattı.

        Projenin okulun bahçesinde ve arazilerinde 5 gün 36 saat süreceğini belirten Ünal, "Genelde ZİHA ile zirai ilaçlama yapanlar tarımla ilgilenmeyen ticari pilotlar oluyor. Projeyle öğrencilerimiz ve ziraat teknisyeni, mühendisi mezunlarımızın bu işin içinde daha etkin şekilde olacağını düşünüyoruz. Özellikle tarım tekniklerini, dron uygulamalarıyla birleştirdiklerinde sektöre daha verimli katkı sağlayacaklarını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eğitmen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Şentürk de gençleri mesleki becerilerinin yanında zirai dron alanında geliştirmek için eğitimler verdiklerini dile getirerek, "Eğitim sonunda Katip Çelebi Üniversitesi sertifikasyonu ile pilotaj ehliyetlerini vereceğiz." dedi.

        - "Değişen teknolojiye ayak uyduruyorlar"

        Tarım teknikeri Mustafa Süslü de sosyal medyadan gördüğü ZİHA kullanımı öğrenmek için eğitime katıldığını belirtti.

        Tarımsal üretim yapan Ziraat Mühendisi Ali Demirel de tarımda değişen teknolojiye ayak uydurmak için eğitime katıldığına işaret ederek "Buğday, mısır gibi ekinlerin içine girmeden ZİHA ile ilaçlama yapmak daha kolay. Yakıt ve zamandan tasarruf etmek için ZİHA kullanmaya başladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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