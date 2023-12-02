Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 24 Ekim'de, havalı tabanca ve sözlü tehditle iki sağlık çalışanımıza karşı işlenen şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası ve failin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ceza, şiddet suçunun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı işlenmiş olması sebebiyle yarı oranında ve ayrıca eylemin birden fazla mağdura karşı işlenmiş olması sebebiyle dörtte bir oranında artırım uygulanarak verildi. Yasa sebebiyle, cezada indirime gidilmesi söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO