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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den 4 kent için sarı alarm! 3 bölgeye dikkat! - İstanbul hava durumu

        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın batısında, Kuzey Ege'de ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Şiddetli fırtına nedeniyle Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 07:37 Güncelleme: 02.12.2023 - 07:55
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        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 4-6 DERECE ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 80 KM

        Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre, illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 19, Parçalı bulutlu.

        İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 22, Parçalı bulutlu.

        BURSA: 24, Parçalı bulutlu.

        EDİRNE: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

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        DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 22, Az bulutlu.

        ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        BURDUR: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        MERSİN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu.

        KASTAMONU: 16, Parçalı ve az bulutlu.

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu.

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        RİZE: 21, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 21, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 8, Az bulutlu ve açık.

        HAKKÂRİ: 14, Az bulutlu ve açık.

        MALATYA: 11, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

        VAN: 10, Az bulutlu ve açık.

        DİYARBAKIR: 15, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.

        MARDİN: 16, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 14, Az bulutlu ve açık.

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