Burdur'dan 2023'te 251 milyon dolardan fazla ihracat yapıldı Burdur'dan 2023'te 251 milyon 134 bin 672 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Burdur'dan 2023'te 251 milyon 134 bin 672 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, düzenlediği basın toplantısında, kentten yapılan ihracat hakkında bilgi verdi.

Burdur'dan geçen yıl 251 milyon 134 bin 672 dolarlık ihracata imza atıldığını belirten Keyik, ithalatın ise 71 milyon 787 bin dolarda kaldığını bildirdi.

Kentten en fazla madencilik sektöründe yurt dışı satışı gerçekleştiğini anlatan Keyik, bu sektördeki ihracatın 143 milyon 227 bin 700 dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

İkinci sırada yer alan çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde de 49 milyon 718 bin 990 dolar ihracat yapıldığını dile getiren Keyik, "Demir ve demir dışı metaller 13 milyon 173 bin 720 dolar, makine ve aksanları 11 milyon 194 bin 380 dolarlık ihracat gerçekleşti." diye konuştu.

Keyik, kentten en çok ihracatın Çin'e yapıldığını kaydetti.