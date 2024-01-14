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        Burdur'da seyir halindeki tır alev aldı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:44
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        Burdur'da seyir halindeki tır alev aldı
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Burdur-Antalya kara yolunda ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 63 ACR 037 plakalı tırın motor kısmında, Kuzköy yakınında yangın çıktı.

        Araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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