Burdur'da seyir halindeki tır alev aldı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Burdur-Antalya kara yolunda ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 63 ACR 037 plakalı tırın motor kısmında, Kuzköy yakınında yangın çıktı.

Araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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