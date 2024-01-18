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        Burdur'da firari hükümlü yakalandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 18:04
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        Burdur'da firari hükümlü yakalandı
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        "Hırsızlık" suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. belirlenen adreste yakalandı.

        Hükümlü, Tefenni Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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