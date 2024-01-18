Burdur'da firari hükümlü yakalandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, Tefenni Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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