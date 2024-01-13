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        Isparta ve Burdur'da "Teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi

        Isparta ve Burdur'da "Şehitlerimize rahmet, teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:19
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        Isparta ve Burdur'da "Teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi
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        Isparta ve Burdur'da "Şehitlerimize rahmet, teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi.

        Isparta'da Mimar Sinan Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırına kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Grup adına konuşan Muhammet Raşit Sancar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Sancar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin, milletin bekası ve güvenliği için terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Sancar, "Terörist İsrail, yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmıyorsa, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşıyor. Gazzeli sağlık çalışanlarıyla çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız." diye konuştu.

        Şehit yakını Rabia Durak da terörü lanetledi.

        - Burdur

        Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kudüs Platformu tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

        Uluslararası Öğrenci Derneği (UDEF) Başkanı Hüseyin Büyükkeleş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyip, yaralı askerlere acil şifalar temennisinde bulundu.

        PKK terör örgütünü lanetlediklerini dile getiren Büyükkeleş, Gazze için de acil ateşkes çağrısı yaptı.

        Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düştüğünü belirten Büyükkeleş, "Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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