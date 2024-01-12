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        Burdur'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:56
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        Burdur'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mikail Uğur idaresindeki 07 FER 15 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Uğur ile yanındaki Gürkan Akçin yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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