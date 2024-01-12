Burdur'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mikail Uğur idaresindeki 07 FER 15 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Uğur ile yanındaki Gürkan Akçin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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