Burdur'da tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde tırla otobüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Osman K. idaresindeki 07 Z 3949 plakalı tırla, Bülent B. idaresindeki 07 BNG 635 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücüler, Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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