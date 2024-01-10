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        Burdur'da tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Çavdır ilçesinde tırla otobüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:27
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        Burdur'da tırla otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Çavdır ilçesinde tırla otobüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Osman K. idaresindeki 07 Z 3949 plakalı tırla, Bülent B. idaresindeki 07 BNG 635 plakalı otobüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralandığı öğrenilen sürücüler, Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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